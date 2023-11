Presentazione del libro 'Prendi una lacrima'

Appuntamento il 25 novembre a partire dalle ore 17.00 alla 'Libò - Libreria dei ragazzi e degli errori'. Lucia Scuderi, illustratrice e autrice catanese, presenterà “Prendi una lacrima” - Carthusia Edizioni, scritto in collaborazione con Beatrice Masini.

Un libro per accogliere le fragilità e le emozioni, qualsiasi esse siano, e a trovare le parole giuste per esprimerle e condividerle con gli altri. Un'occasione per incontrare una grande professionista e per viaggiare tra le pagine di un bellissimo albo. Ingresso libero.