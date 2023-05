Presentazione del libro "La rivincita del mediocre"

Domenica 4 giugno a partire dalle ore 17.00 appuntamento alla Mondadori Bookstore di Via Gabriele D'Annunzio 115 per la presentazione del libro di Giulia Torrisi dal titolo 'La rivincita del mediocre'. L'evento sarà moderato dal Dott. Salvatore Lo Faro. Ingresso libero.

Nota sul libro: "Diego è un chimico italiano immigrato in America agli inizi degli anni '50. Grazie all'aiuto di Pina con cui stringe amicizia e che gli affitta l'appartamento in cui vive, trova lavoro presso la General Electric, azienda elettrica fondata da Edison alla fine dell'800. Poco dopo a Diego viene affidato un progetto segreto, ma non sarà da solo nel fronteggiare questa sfida, avrà a fianco Tony, collega e amico di origini siciliane e Rosa, addetta alle pulizie, di cui si innamora perdutamente".