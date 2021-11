Presentazione libro "Scicli. Sguardi su un Sud inatteso"

Presentazione del libro "Scicli. Sguardo su un Sud inatteso" di e con Alessandro Lutri e Silvio Ciappi, fotografie di Gianni Mania. In collaborazione con Trame di Quartiere. Sabato 13 novembre 2021, ore 18:30. Palazzo De Gaetani, Via Pistone 59 Catania. Presentano Mara Benadusi e Alessandro De Filippo. Alla presentazione seguirà la proiezione delle foto di Gianni Mania e l'accompagnamento musicale di Francesco Di Tommaso e Francesco Laurino. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Per partecipare all'evento sarà necessario munirsi di green pass. Per prenotazioni: lab.culturale@tramediquartiere.org. Per informazioni: lab.culturale@tramediquartiere.org /.