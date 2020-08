Presentazione del libro 'Il segreto di Don Ciccio'

Angela Sorace regala ai lettori un viaggio onirico nel tempo con una storia avvincente ambientata a Catania, evocata com'era agli inizi del Novecento, un momento pieno di trasformazioni e grandi cambiamenti sociali. Angelica durante un pellegrinaggio a Santiago di Compostela inizia a leggere il diario di una sua antenata. Tornata dalla Spagna, ricostruisce il vissuto della sua famiglia, i Marchese, grazie al diario e all'incontro con il barone Zappalà, il cui nonno agli inizi del Novecento aveva dato in affitto a Francesco Marchese alcuni locali del suo palazzo di via Crociferi a Catania. Francesco Marchese, detto don Ciccio, era un uomo dal carattere spigoloso e andò ad abitarvi con la moglie e tredici figli. Amori e segreti, intrighi e passioni, amicizia e ironia, nonché il delizioso profumo dei piatti di Ninetta, attraversano ogni vicenda e ogni anima di questa storia. Angela Sorace nasce a Catania nel 1961.

Completati gli studi vive un’esperienza umana e professionale che la invoglia, anni dopo, a scrivere il breve saggio Viaggiando verso ovest. A maggio del 2010, percorre da sola tutto il Nord della Spagna partendo da Saint-Jean Pied De Port (Pirenei francesi) per dirigersi verso Santiago di Compostela e Finisterre. Oggi lavora come infermiera nell’Unità di Terapia Intensiva Coronarica dell’ospedale Gravina di Caltagirone, dedicandosi oltre che alla scrittura anche alla Terapia del sorriso. Il segreto di don Ciccio, romanzo in parte autobiografico, è il suo ultimo libro. A causa dell'emergenza Covid-19 invitiamo i partecipanti a venire muniti di mascherina, da usare obbligatoriamente fino al raggiungimento del posto a sedere e durante gli spostamenti. L'organizzazione, in accordo con il comune di Aci Castello raccoglierà i dati personali dei partecipanti, che verranno cancellati dopo 14 giorni.