Presentazione del libro “Simone l’Animatore. Racconti di un capo-villaggio”

Sabato 29 ottobre 2022, alle ore 17.30, al Teatro di via Ravanusa 18 a San Giovanni La Punta (Sala Clan) il giornalista Simone Russo presenterà il suo libro: “Simone l’Animatore. Racconti di un capo-villaggio”.

Da un’esperienza traumatica, come quella di restare 41 giorni in isolamento a causa del Covid, il cronista Simone Gabriele Russo è riuscito a tirar fuori tutto il senso più bello di “essere positivi”. Il ricavato del libro sarà devoluto in beneficenza. Moderatrice dell'incontro la giornalista Antonietta Licciardello.