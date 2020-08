Presentazione del libro 'La storia del Coronavirus'

Giuseppe Spatola, autore del libro La STORIA del CORONAVIRUS a BERGAMO e BRESCIA (Già n.1 e best seller su Amazon) presenterà a Catania quello che è stato definito "Un Monumento di Parole per Non Dimenticare”. All’evento interverranno il dir. Gen. ASP Maurizio Lanza e lo stesso autore, Giuseppe Spatola, che ha vissuto sul campo quei terribili giorni, e che partirà dall’abbraccio simbolico tra Bergamo e Brescia, per arrivare a raccontare il miracolo dell’ospedale da campo, costruito dagli Alpini in appena otto giorni.