Presentazione del libro 'Sui passi di Lei'

Sabato 11 marzo 2023, a partire dalle ore 17.30, appuntamento alla Mondadori Bookstore di Piazza Roma 18 per la presentazione del libro di Emma Di Rao dal titolo 'Sui passi di Lei'. Ingresso libero. Dialogherà con l'autrice Elvira Seminara.

Nota sul libro: "Il cuore può spezzarsi in modo definitivo o guarire un po' alla volta. È questa l'alternativa per Lea Calì, giovane editor che ha scelto di vivere a Torino ritenendola il luogo più lontano dalla città d'origine, in Sicilia, e soprattutto dalla propria sofferenza. Una sofferenza scaturita dall'inspiegabile disamore materno che ha quasi sospeso il tempo della protagonista. A dispetto della distanza, dalla sua terra continua però ad arrivare, forte e vitale, il richiamo di rapporti mai spezzati. Che diverranno pesi molesti quando Lea, in occasione della morte della madre, farà ritorno a casa. Qui l'attendono inquietanti misteri che imprimeranno un corso diverso alla sua esistenza. Come una vecchia chiave che aprirà un cassetto da sempre chiuso riportando alla luce una lettera e un passato sconvolgente. O come il terribile segreto che si cela dietro il colore nero mai dismesso da Grazia, la governante che si è fatta carico di trasformare "una tana in nido". Un antico e tenace amore, mai sopito, torna nel frattempo a inondare con la sua musica l'anima di Lea. Nel suo romanzo d'esordio, l'autrice racconta la complessità delle relazioni umane che alcune volte si arrendono all'oscurità ed altre volte cercano e trovano la luce".