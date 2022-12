Presentazione del libro 'Troppi segreti per cui morire'

Domenica 11 dicembre 2022, a partire dalle ore 18.00, appuntamento presso 'Catania Libri' in Viale Regina Margherita 2H per la presentazione del libro di Gaetano Cuffari dal titolo 'Troppi segreti per cui morire'. Ingresso libero.

Note sul libro: "Un deejay bohemien dall'animo inquieto. Una vulcanica ragazza in cerca della verità sull'omicidio del fratello. Un'indagine non autorizzata a ritmo di suspense e colpi di scena sullo sfondo della Catania rockettare di inizio anni '90".