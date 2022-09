Presentazione del libro 'Un mare di tristezza'

Appuntamento venerdì 16 settembre 2022 a partire dalle ore 17.30 presso la Libo' Libreria Dei Ragazzi E Degli Errori. In questo libro fin dall’inizio sembra regnare una grande tristezza che avvolge tutti i personaggi della storia, senza escludere ovviamente il piccolo pesce protagonista.

Alla fine della sua nuotata, però, il nostro amico si accorgerà che le cose non stavano esattamente come sembrava, ma che si trattava soltanto di cambiare il proprio punto di vista. Abbiamo una occasione speciale l'autrice del libro verrà e ci racconterà come "possiamo cambiare punto di vista" presentando e giocando con il suo libro. Evento per adulti e bambini dai 3 anni in su. Su prenotazione.