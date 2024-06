Presentazione del libro 'After Midnight'

Giovedì 27 giugno, a partire dalle ore 16.30, appuntamento al Mondadori Bookstore di Via Gabriele D'Annunzio 115 a Catania per la presentazione del libro di Valentina Ferraro dal titolo 'After Midnight'. Bisogna acquistare il libro per ricevere il pass numerato ed avere ingresso prioritario all'evento. Dialogheranno con l'autore il bookblogger Giorgio Cauchì e Marilena Barbagallo.