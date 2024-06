Presentazione del libro 'Tutte le vecchie difese marce'

Esistono decine di buoni motivi per leggere libri e altrettanti per non leggerne affatto. Il rischio più grave che si corre è quello di incontrare se stessi tra le pagine o di sentire un singolare legame con la persona che lo ha scritto.

È ciò che racconta Martina Ásero in questa biografia non convenzionale di Goliarda Sapienza. Mentre vive alcuni momenti cruciali della sua esistenza, riflette sulle coincidenze profonde e sorprendenti che la legano alla creatrice de L’arte della gioia.

Le loro storie si intrecciano in una narrazione onesta e disarmante, dando vita a una identificazione talvolta scomoda, ma necessaria per far emergere domande e riflessioni sulla scrittura, sulle relazioni, sulle conseguenze del processo creativo nella vita reale.

Tutte le vecchie difese marce è un’immersione profonda nell'anima di due donne e nel loro tentativo di disfarsi delle macerie del passato per vivere la sfida del presente. Con una miscela unica di memoria e introspezione, questo libro celebra il potere delle storie di trasformare, ispirare e salvare.

Appuntamento giovedì 20 giugno 2024 a partire dalle ore 19.30 presso Via delle Finanze 35. Dialogherà con l'autrice Antonio Famà.