Presentazione del libro 'Voci dal silenzio'

Un doppio appuntamento a Catania, con i registi Joshua Wahlen e Alessandro Seidita, in occasione della recente uscita del nuovo libro "Voci dal silenzio, un viaggio tra gli eremiti d'Italia", edito da TEA. Sabato 12 marzo Ass. Nuove Radici, Via Acicastello 15 ore 18.30: proiezione documentario e presentazione libro Voci dal silenzio, alla presenza dei registi. Domenica 13 marzo Chiesa Maris Stella, Via Plutone, 1. Ore 18.30: proiezione documentario e presentazione libro Voci dal silenzio, alla presenza degli autori. Entrambi gli eventi sono ad ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: +39 3332730670.