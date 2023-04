Presentazione 'Maggio dei libri 2023' alla biblioteca-pinacoteca “Nunzio Sciavarrello”

La biblioteca-pinacoteca “Nunzio Sciavarrello” (piazza Manganelli) aderisce anche quest’anno alla campagna di promozione della lettura “Il Maggio dei Libri”. Venerdì 28, alle ore 18, il calendario dalla nuova edizione sarà presentato dai protagonisti che, introdotti da Silvana Bonaccorso, illustreranno in anteprima le loro opere ed interventi.

Previsti undici incontri in maggio con libri di narrativa poesia e saggistica (autori Anna Monosi, Stefano Gresta, Carmelo Guardo e Davide Crimi), dialoghi con psicanalisti junghiani (Ferdinando Testa, Giuseppe Raniolo e Anna Maria Costantino), considerazioni su archetipi ed inconscio (Olimpio Visalli, Lidia Papotto e Giulia Arena), iniziative per divulgare l’espressione artistica in tutte le sue forme (Antonella Sannino ed Angela Pistorio), riflessioni sull’opera postuma di Gaetano Cristaldi, autore del romanzo denuncia “La Tigre è tornata”.