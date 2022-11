Venerdì 11 novembre a Palazzo degli Elefanti la presentazione del musical Notre Dame de Paris

Venerdì 11 novembre alle ore 11, nella Sala Giunta di Palazzo degli Elefanti, il Commissario straordinario del Comune, Federico Portoghese, ospiterà la conferenza stampa di presentazione del musical "Notre Dame de Paris", in programma al PalaCatania dall'11 al 20 novembre. Interverranno i protagonisti principali dell'opera, Lola Ponce e Giò Di Tonno, stelle del cast originale dello spettacolo che quest'anno celebra il ventennale con tutti gli artisti dell'esordio sul palco.

La tournée è prodotta da Clemente Zard con la collaborazione di Enzo Product Ltd, interamente curata e distribuita da Vivo Concerti, promossa in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management. Lola Ponce ritorna in scena nei panni di Esmeralda e insieme a lei ci saranno Giò Di Tonno – Quasimodo, Vittorio Matteucci – Frollo, Leonardo Di Minno – Clopin, Matteo Setti – Gringoire, Graziano Galatone – Febo, Tania Tuccinardi – Fiordaliso. Special guest d’eccezione di alcune date speciali del tour saranno Claudia D’Ottavi e Marco Guerzoni, nelle vesti di Fiordaliso e Clopin, di cui sono stati i primi interpreti nel 2002.