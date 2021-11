Inaugurazione opera 'Alba dei Tempi' di Nico Vascellari in Piazza Europa

Orario non disponibile

Quando Dal 19/11/2021 al 19/11/2021 solo domani Orario non disponibile

Venerdì 19 novembre alle ore 10 presso la Sala Conferenze del centro fieristico Le Ciminiere di Catania, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto artistico itinerante ART&more by gloTM che vedrà l’installazione di un’imponente scultura del celebre artista Nico Vascellari presso Piazza Europa. L’iniziativa sarà presentata dal Sindaco Salvo Pogliese, dall’artista Nico Vascellari e da Brigitte Maria Santner, Country Manager di BAT Italia, promotore del progetto. Al termine della conferenza stampa sarà svelata e inaugurata l’opera “Alba dei tempi” creata per l’occasione da Nico Vascellari e allestita in piazza Europa.