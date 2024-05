Poesia, alla Mondadori la presentazione di "Zagare e segreti": la Spoon River nera di Enzo Cannizzo

Martedì 28 maggio, alle 17,30, nella libreria Mondadori Bookstore in piazza Roma, presentazione del libro di Enzo Cannizzo “Zagare e segreti” (Ensemble edizioni). Il volume, una assolata e puntuta Spoon River della Piana di Catania, è il terzo lavoro del poeta e scrittore catanese. Di "Zagare segreti", raccolta densa di nera ironia e finalista della 37° edizione del premio "Lorenzo Montano", dialogheranno insieme allo scrittore, il cantante e autore Cesare Basile, Targa Tenco per il miglio album in dialetto nel 2013 e nel 2015 e Iolanda Cuscunà, scrittrice e libraia.

L'autore

Enzo Cannizzo è nato a Catania nel 1970, dove vive e lavora. Già libraio, da alcuni anni è impegnato nella gestione del wine bar Città Vecchia, all’interno del quale organizza reading di poesia e rassegne culturali che vedono la presenza di figure di rilievo, o appena emergenti, del panorama artistico e letterario. Sue poesie sono apparse in un quaderno collettivo edito da Neon. "Zagare e segreti" arriva dopo "Avanza un'ora di luce" e "Il cielo pende dai lampioni", la sua prima raccolta di poesie pubblicata da Algra editore nel 2020.

La prefazione di Burgaretta

"Leggendo le pagine di Zagare e segreti, sono subito andato col pensiero a quelle fulminanti, fotografiche, a tratti spietate, del "Repertorio dei pazzi della città di Palermo" di Roberto Alajmo e, andando indietro, alle limpide e misurate pagine di "Kermesse" di Leonardo Sciascia, ispirate ai Mimi siciliani di Francesco Lanza, e ancora a quelle di "Museo d’ombre" di Gesualdo Bufalino", dalla prefazione di Sebastiano Burgaretta.