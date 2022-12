Spettacolo 'Pretty Woman' al Teatro Metropolitan

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Pretty Woman il Musical, arriva anche a Catania, al teatro Metropolitan grazie ad un intuizione di Andrea Randazzo che con il suo Agave Spettacoli porterà lo show in città il prossimo 14 marzo con inizio alle ore 21:00. Ci sono favole destinare a durare per sempre, come quelle di Vivian Ward e di Edward Lewis, che ancora oggi riescono a fare sognare ad occhi aperti migliaia di spettatori.

Apprezzato dal pubblico e dalla critica, al Teatro Nazionale di Milano, con più di 80 mila biglietti venduti, è stato lo spettacolo teatrale che ha avuto il maggior successo al botteghino in Italia nel corso del 2021: Pretty Woman è una romantica storia d’amore tra due persone nate in situazioni completamente diverse; uno è “nato con la camicia”, l’altra in un quartiere povero e squallido.

La tournée distribuita da Savà Produzioni Creative per Vivo Concerti si chiuderà proprio nella città etnea. Scritto in coppia da Garry Marshall e Jonathan F. Lawton, rispettivamente leggendario regista e sceneggiatore originale della pellicola, lo spettacolo si avvale di una colonna sonora che è un mix di pop e romantiche scritte da due compositori d'eccellenza, Bryan Adams e il suo fidato co-autore Jim Vallance, e dell’indimenticabile successo mondiale del 1964 “Oh, Pretty Woman” di Roy Orbison.

L’adattamento teatrale mantiene l’impianto narrativo del successo cinematografico premiato nel 1991 con un Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale (Julia Roberts) e ripercorre fedelmente i momenti della storia d’amore di Vivian ed Edward. Accanto alla tematica sentimentale, che ha di fatto appassionato un pubblico eterogeneo di sognatrici e sognatori, alcuni temi molto attuali sono ancora il punto di forza di questa instancabile storia a metà strada tra Cenerentola e My Fair Lady.

La rivalsa di una donna alla ricerca di sé e della sua dignità, il cambiamento di due persone diverse, per classe, che non discriminano l’altro ma che si avvicinano l’uno all’altra rivoluzionando se stessi e il loro modo di pensare, la forza dei sentimenti che hanno la meglio su fama e denaro, il superamento delle apparenze in un mondo che non riesce ad andare oltre i preconcetti. Un inno alla libertà che supera pregiudizi e convenzioni, una storia trasversale che supera le differenzesociali e di età.

I biglietti sono già in vendita su Ticketone.it, nei circuiti locali autorizzati e presso il botteghino del teatro. Per info e approfondimenti è possibile telefonare al 393.94.50.020 o ancora inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it .