Mostra 'Progetti inversi' al Palazzo della Cultura

Le opere di Marisa Casaburi in mostra al Palazzo Platamone a cura di Lina Lizzio e Associazione Tabaré in coorganizzazione con il Comune di Catania, Assessorato alla Cultura. Vernissage venerdì 12 luglio, h 19.00.

L’opera di Marisa Casaburi può considerarsi come un unico flusso creativo, nato con lei, e che si rigenera spontaneamente ogni giorno, a ogni gesto. Immergersi totalmente nelle sue atmosfere non può che farci toccare le corde più intime del nostro cuore, dove scopriamo di aver preservato quell’animo bambino capace di gioia e meraviglia.

In una sorta di 'stream of consciousness' alla Joyce, trasposto sul piano delle arti visive, il discorso di Marisa è una spirale che si descrive dall’opera verso lo spettatore e che libera, tutto d’un fiato, oggetti, versi, materia, colore, storie, personaggi, canzoni. Tutto fluttua in aria, galleggia in una cantoria moderna, noi stessi siamo parte dell’azione.

Marisa compone e rimaneggia continuamente le sue stesse opere da cui saltano fuori ‘a molla’ gli oggetti, i pensieri, i ritagli di anima; le cose che scandagliano giocosamente i giorni.

Il processo creativo, fatto di colore, segno, materia e parola, può procedere dal bozzetto all’opera o, in senso inverso, trarre spunto dall’opera finita per cominciare una nuova progressione attraverso le più svariate tecniche artistiche: Il collage, la cartapesta, la pittura, la scrittura, il segno, la grafica, l’elaborazione digitale, il disegno, la stampa, la scultura.

Progetti Inversi è il racconto di una vita, che va oltre e torna indietro come in un ‘au rebout’ huysmansiano. In questa atmosfera sospesa si viene improvvisamente travolti da una voglia di viaggio interiore che scardini l’anima fino alla riflessione più intima, non amara, ma estremamente umana.