Pugilato, il Palanitta ospita il progetto fotografico "Two Souls"

Il progetto "Two Souls",a cura di Salvatore Di Guardo, è un’innovativa interpretazione del pugilato che mira a svelare al pubblico una prospettiva unica e profonda di questo sport. Mette in luce le “due anime” che coesistono all’interno di ogni pugile, rappresentando la dualità della vita quotidiana e del riscatto. Da un lato, c’è l’“anima quotidiana”, quella che affronta le sfide della vita di tutti i giorni, che si adatta e si evolve in risposta alle circostanze. Questa anima è resiliente, paziente e determinata, riflettendo la tenacia e la forza interiore necessarie per superare gli ostacoli quotidiani. Dall’altro lato, c’è l’“anima del riscatto”, quella che emerge nel ring. Questa anima è feroce, coraggiosa e indomita, incarnando la passione e il desiderio di vittoria che alimentano ogni pugile. È l’anima che si sforza di superare i limiti, di raggiungere nuovi traguardi e di riscattarsi attraverso la competizione. Il progetto “Two Souls” cerca di mostrare come queste due anime convivono all’interno dello stesso corpo, creando un equilibrio dinamico che è sia affascinante che illuminante. Il pubblico potrà così ottenere una nuova comprensione del pugilato e dei suoi atleti, vedendo oltre la superficie per scoprire le profonde dualità che definiscono questo sport emozionante.