Spettacolo 'Pulcinella 1,2 e 3'

“Pulcinella 1, 2 e 3” è il nuovo spettacolo di burattini che andrà in scena dal 13 al 28 maggio, al Teatro Zig Zag di Via Canfora 69 a Catania, i sabato alle 18 e le domeniche alle 11 e alle 18. Pulcinella si triplicherà addirittura per combinare le sue birichinate, con la complicità del cane Napoleone e per sfuggire alle ire di padron Pantalone e alle sfuriate di sua moglie Pulciona. Risate assicurate adatto per tutte le età. Prenotazione obbligatoria al 330843843- Durata 50 minuti circa.