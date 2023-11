Spettacolo Pupi Siciliani “Come Orlando nacque in Sutri”

Orlando, uno dei maggiori protagonisti della Storia dei Paladini di Francia, incarna modelli di lealtà ed eroismo cavalleresco.

La storia della sua nascita è al centro dello spettacolo di Pupi Siciliani proposto dall'Associazione Arte Pupi Fratelli Napoli, “Come Orlando nacque in Sutri” che sarà in scena – venerdì 1 dicembre ore 20.30 – al Piccolo Teatro della Città di Catania.

Lo spettacolo di opera dei pupi di tradizione catanese, secondo il copione elaborato da Alessandro e Fiorenzo Napoli, racconta la nascita del cavaliere a partire dalla fuga d’amore di Milone d’Anglante e Berta, sorella di Carlo Magno che li bandisce dalle terre cristiane.

“Il racconto delle peripezie di Berta e Milone e dell’infanzia tutta italiana di Orlandino - spiega Alessandro Napoli della storia Compagnia Marionettistica Fratelli Napoli - era ben noto nella penisola attraverso varie fonti: il 1.VI de “I Reali di Francia” di Andrea da Barberino e i poemi in ottave “Le prime imprese di Orlando” di Lodovico Dolce e “Orlandino” di Teofilo Folengo”, continua. “I materiali narrativi desunti da queste opere confluirono tutti nella compilazione ottocentesca di Giusto Lodico, che fu fonte letteraria autorevole per tutti i ‘pupari’ siciliani.

Gli ‘opranti’ catanesi arricchivano la tradizionale messinscena di questi episodi con alcune interessanti varianti. La nascita di Orlando, avvolta in un’atmosfera fiabesca particolare, era segnata da eventi prodigiosi. Il futuro campione della cristianità nasceva in una grotta, povero come Gesù Bambino, e sul neonato scendevano ad elargire i loro doni S. Giorgio cavaliere e due fate madrine, secondo ben noti schemi fiabeschi della tradizione popolare.

Orlando fanciullo compiva le sue scorribande a Sutri accompagnato sempre da Peppininu, la maschera dell’Opera catanese, che era per il piccolo eroe guida, custode ed amico. Insieme, i due si facevano beffe dei traditori magonzesi Gano e Ginamo, che formavano una coppia di irresistibile comicità”.

Info 095530153. Biglietto intero 10 euro (bambini 5 euro).