Domenica 10 settembre si terrà la 12^ edizione del premio “Un Amore di Donna” sia la serata spettacolo ad essa collegato.

La manifestazione prende le mosse dall’operato dell’Associazione Culturale “La Grande Madre” voluta e fondata dalla Famiglia Polisano in memoria di Rosaria Nestorini, self-made woman e capostipite dell’attività imprenditoriale di famiglia, per rendere omaggio alle donne che si distinguono particolarmente in ambito culturale e lavorativo.

Quest’anno ad impreziosire la serata, tra le altre sorprese, la raffinata arte di Mario Incudine. La sua musica è una fusione di suoni tradizionali e influenze contemporanee, le sue melodie catturano l'essenza della vita quotidiana e delle emozioni umane.

Mario Incudine è molto più di un semplice cantautore: è un narratore appassionato, un guardiano delle tradizioni e un messaggero di speranza attraverso la sua musica. Le sue canzoni ci invitano ad esplorare la bellezza e la complessità della vita umana, con le radici saldamente piantate nella terra fertile della Sicilia, proprio come da sempre si propone di fare la serata “Quando Giarre Sposa L’Amore” e con essa il tradizionale premio “Un Amore di Donna”.