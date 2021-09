Race Etna Village 2021

Orario non disponibile

Quando Dal 02/10/2021 al 03/10/2021 Orario non disponibile

Cresce l’attesa per la seconda edizione del Race Etna Village”, in programma sabato 2 e domenica 3 ottobre al parco commerciale Centro Sicilia, e prende corpo anche il programma della manifestazione incentrata sul mondo delle auto da competizione. Start alle ore 10.00 di sabato, con il classico taglio del nastro in zona Paddock – area allestita nell’ampio parcheggio adiacente ad Arcaplanet ed Euronics - che inaugurerà ufficialmente l’evento.

Seguiranno, nel corso della due giorni, le esibizioni dei gruppi automobilistici aderenti alla manifestazione (fra i quali Gruppo Gasoline - Auto Tuning, Gruppo Acaves - Auto Storiche e Team Fiat Punto Sicilia), prove di abilità che coinvolgeranno gli appassionati presenti, i momenti di spettacolo, intrattenimento e alla promozione dell’impegno sociale.

In tal senso, si alterneranno in zona Paddock, con più interventi nel corso dell’evento, il duo Loris e Lucilla che intratterranno il pubblico presente con giochi di magia ed illusionismo. Ampio spazio anche alla pilota Lia Zappalà (pilota) che affronterà un tema delicato ed attuale, promuovendo la lotta contro la violenza sulle donne e le discriminazioni.

Presenzierà l’evento anche Salvatore Mirabella, presidente dell’associazione “Come Ginestre”, che proprio in concomitanza con la XIX edizione del “FIABADAY - Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche”, rimarcherà con forza l’importanza di una cultura dell’accessibilità.

