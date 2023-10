Mostra 'Radici' all'Orto Botanico

Dal 20 ottobre al 31 dicembre 2023 l'Orto Botanico di Catania (Via Etnea, 397) ospiterà la mostra Radici, organizzata in collaborazione con l'Associazione Culturale Dioniso nella Botte.

Radici è l'ultimo evento del progetto In Studiis Artistarum, incentrato sul dialogo tra i luoghi storici della scienza e l'arte contemporanea, che dal 2014 ha dato vita ad una serie di esposizioni nei musei anatomici e paleontologici di Bologna.

Lo scopo di questa nuova tappa è quello di esplorare il concetto di “radice” connettendolo a livello culturale e scientifico. Gli artisti Francesco Cornacchia, Isabella Deligia, Luisa Denti, Alice Ricci e Davide Saba hanno creato delle opere site specific che andranno a collocarsi negli spazi verdi, sviluppando in modo personale il tema in oggetto, studiandolo dal punto di vista antropologico, sentimentale, simbolico o filosofico e plasmando le loro ricerche in relazione all'ambiente circostante. L'Orto Botanico di Catania è il luogo ideale dal quale lasciarsi ispirare per questo genere di sperimentazioni.

Il territorio e la civiltà della Sicilia si sono formati sulla varietà, sulla sedimentazione di popoli diversi che hanno trovato una terra fertile in cui vivere. Le piante dell’Orto Botanico di Catania hanno avuto lo stesso percorso, sono arrivate da luoghi differenti, portando con sé un po’ dei territori da cui provengono: piante tropicali, palme, succulente, eucalipti, querce sono cresciuti accanto alla flora spontanea e con essa hanno convissuto.

Arabi, Normanni, Spagnoli, Fenici, Greci, Romani, tutti sono arrivati nell'isola e quelli che si sono fermati hanno piantato il proprio seme, convivendo con Sicani, Elimi e Siculi, nella certezza dell’arricchimento che l’incontro/scontro con il diverso porta con sé. Simbiosi o parassitismo, stasi o cambiamento, resilienza o fragilità sono i nodi che sia i popoli sia i singoli devono affrontare per convivere.

Parallelamente alla mostra, l'Associazione DNB ha organizzato un concorso artistico e uno letterario. Per quanto riguarda il primo, nella sala interna dell'Orto Botanico saranno esposte le sette illustrazioni vincitrici, votate dal pubblico on-line, di Ivana Angeli, Marinella Conte, Chiara Di Salvo, Luigi Gallo, Alice Gentile, Salvatore Pulvirenti e Martina Scarlata, più le opere dei due artisti fuori concorso di Beatrice De Bernardi e Argusianus. Tramite QRcode sarà invece possibile scaricare il libro Radici, che raduna i racconti selezionati.

Il progetto è stato curato da Chiara Mascardi assieme al Responsabile Scientifico Prof. Gian Pietro Giusso del Galdo e il Responsabile comunicazione e promozione Giuseppe Siracusa. L'inaugurazione si terrà venerdì 20 ottobre alle 16:30, la mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso h 16), il sabato, esclusivamente l'area esterna, dalle 9 alle 14 (ultimo ingresso h 13).