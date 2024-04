San Giovanni Montebello ospita il raduno offroad del club "Braccio di Ferro 4x4"

Domenica 28 aprile, la frazione giarrese di San Giovanni Montebello ha dato il benvenuto alla Federazione Italiana Fuoristrada, rappresentata dal club "Braccio di Ferro 4x4", con il sostegno della pro loco e del Comune di Giarre. Dalla centro abitato è partito un corteo di auto che ha attraversato percorsi sterrati di vario genere, per raggiungere la città di Francavilla. "Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento - dichiara il presidente della pro loco di San Giovani Montebello Aps, Giuseppe Cavallaro - a tutti i nostri concittadini che hanno collaborato con entusiasmo rispettando l'ordinanza di chiusura veicolare emessa per l'occasione dal Comune di Giarre e dal comando di polizia locale. Questa giornata ha dimostrato che la nostra frazione è in grado di ospitare eventi di rilievo come questo. Il nostro viale Trinacria si è confermato ideale per accogliere manifestazioni che richiedano spazi ampi e servizi per le iscrizioni, come avvenuto proprio domenica 28 aprile." L'evento rientra in un più ampio progetto di valorizzazione del territorio e delle attività commerciali del paese , portato avanti dalla pro loco.