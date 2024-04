Raquel Kurpershoek LIVE al Monk Jazz Club

Un grande talento della world music europea sarà la protagonista il 19 ed il 20 aprile al Monk Jazz Club di Catania nella sede di Palazzo Scammacca del Murgo, in piazza Scammacca 1, per la stagione primaverile 2024.

Sul palco del jazz club catanese - venerdì 19, alle 21.30, e sabato 20 aprile, sia alle ore 19 che alle 21.30 – la cantante olandese Raquel Kurpershoek sarà affiancata dal pianista casertano Alessandro Crescenzo e dal batterista olandese Danny Rombout.

I concerti sono promossi dall'associazione culturale Darshan con il contributo di Nuovo Imaie - I diritti degli artisti, la collecting fondata e gestita da artisti. Nata nel 1998 ad Amsterdam, e cresciuta tra Olanda e Spagna, il viaggio di Raquel Kurpershoek Jaldón è una fusione di musica, diversità culturale e un profondo impegno per l'inclusività, attraverso la sua musica, i suoi progetti e le iniziative educative. Il suo impegno sociale l'ha portata a fare volontariato con gli anziani, i disabili, i rifugiati e i non udenti, cosa che l'ha molto ispirata.

Biglietti per Raquel Kurpershoek: € 15. Prevendita on line (compresi diritti di prvendta) su https://www.ciaotickets.com/biglietti/raquel-kurpershoek Per info e prenotazioni, e acquisto in cassa: email, prenotazioni@monkjazzclub.it, telefono/whatsapp 3426476726. Monk Jazz Club: Palazzo Scammacca del Murgo, piazza Scammacca 1, Catania.