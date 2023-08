La Rassegna d'Arte e Cultura "Parole oltre. Oltre le parole" giunge alla sua terza edizione. Quest'anno il tema trattato è "L'acqua". I tre incontri, infatti, sono caratterizzati da storie che ruotano attorno, sopra, dentro l'acqua.

Il nostro corpo nasce nell'acqua ed è costituito per il 70% da questo elemento naturale. Il suo potere purificante e rigenerativo non ha bisogno di studi, esperimenti e conferme ma con questa edizione della Rassegna abbiamo pensato di offrire un tributo all'acqua, così visceralmente vissuta soprattutto da noi siciliani (isole dentro un'isola), attraverso il racconto di chi l'acqua l'ha sognata, temuta, sposata, vissuta e amata. E lo fa ancora.

Gli incontri:

23 Agosto 2023, ORE 17.45 "Il linguaggio segreto delle balene". Barbara Mileto incontra il Com.te Roberto D'Arrigo - Guardia Costiera Roma.

24 Agosto 2023, ORE 17.45 "Come acqua comanda". Francesca Bonaccorsi presenta Erica Donzella, con il suo nuovo romanzo.

25 Agosto 2023, ORE 17.45 "Storie dal mare". Incontro con l'archeologia subacquea in Sicilia. Interverrà il giornalista Luigi Benedetti.

L'ingresso agli incontri è libero. La manifestazione si avvale della sempre preziosa presenza e co-organizzazione di Francesca Bonaccorsi ed è in co-organizzazione con la Biblioteca Comunale di Catania "V. Bellini" e con il Comune di Catania . L'INGRESSO AVVERRÀ DA VIA SPAGNOLO, VIA PEDONALE ACCESSIBILE DA VIA ETNEA 529 (tranne in caso diverse esigenze di mobilità che andranno comunicate alla direzione artistica dell'evento).