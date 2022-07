Rassegna letteraria Sotto il Nespolo - Stefano Andreotti il 9 luglio

Cinque appuntamenti con la letteratura, l'arte e la creatività. Torna a Valverde (CT) Terrazza Tersicula con la Rassegna Letteraria "Sotto il Nespolo 2022”, un calendario di eventi che si snoderà per tutto il mese di luglio nel giardino della sede dell'associazione culturale Tersicula, in via Calì 36. Il tema di quest'anno e fil rouge di tutta la rassegna è Radici a sottolineare l'importanza del fenomeno migratorio.

La rassegna letteraria partirà sabato 9 luglio con il primo appuntamento. Ospite della serata Stefano Andreotti, figlio di Giulio Andreotti, tra i principali esponenti della politica italiana, che presenterà il testo “I diari degli anni di piombo” (Solferino) scritti dal padre che sintetizzò la storia italiana e mondiale, spesso vissuta in prima persona, in diari inediti che i figli hanno dato alle stampe. Giulio Andreotti fu Presidente del Consiglio, otto volte Ministro della Difesa, cinque volte Ministro degli Affari esteri, due volte Ministro dell'Interno, senatore a vita. L'ospite sarà intervistato da Giuseppe Mazzei, direttore della testata giornalistica La Discussione, già vicedirettore di Tg1 e Tg2.

Tutte le serate inizieranno alle ore 20,00 con l'aperitivo di benvenuto offerto da “Masseria Carminello” di Valverde. Gli incontri inizieranno alle 21,00 per finire in 60/90 minuti massimo e prevedono anche momenti di musica e intrattenimento.