Grammichele, prende il via la rassegna teatrale "La Piazza dei Piccoli"

Dal 1° luglio a Grammichele si rinnova l’appuntamento con il teatro dedicato all’infanzia e alle famiglie grazie a “La Piazza dei Piccoli”. Questa rassegna, organizzata dall’Associazione Culturale “Amici del Garbo” con la Direzione Artistica dell’Associazione Culturale “Nave Argo”, è ormai diventata un evento atteso sia dai piccoli che dai grandi spettatori, confermandosi come un’opportunità ideale per riunire la comunità. L’evento si svolgerà nel cortile della Parrocchia Gesù Adolescente, situata in Via Alessandro Volta n. 47.

La rassegna prevede tre spettacoli che verranno presentati con cadenza settimanale nel mese di luglio. lunedì 1 luglio sarà la Compagnia di San Lorenzo ad aprire la rassegna con lo spettacolo "Il sarto furbacchione" di Michelangelo Maria Zanghì, con testi di Antonino Anelli. In scena ci saranno Ivan Bertolami, Alessio Pettinato, Emanuela Ungaro e Michelangelo Maria Zanghì. La storia segue le avventure di un sarto che, con astuzia e ingegno, dimostra che la forza non è l'unica strada per raggiungere i propri obiettivi. lunedì 8 luglio la Compagnia OTqA /Casa Teatro presenterà “Il Gigante e la bambina”, con Irene Maiullari e Giorgia Tusa, per la regia di Enrica Volponi.

Questo spettacolo tratta con delicatezza il momento di crescita in cui i bambini affrontano il passaggio verso l’età adulta, spesso senza sentirsi pronti. martedì 16 luglio la rassegna si concluderà con la Compagnia Nave Argo che presenterà lo spettacolo “Un Principe Ranocchio”, interpretato da Giovanni Maugeri e Iridiana Petrone, che è anche autrice dei testi e della regia. La trama ruota attorno a un principe vanitoso trasformato in ranocchio da un sortilegio magico e alle sue avventure per scoprire i veri valori della vita grazie a buffi e simpatici personaggi. La rassegna è sostenuta dalla Caritas Diocesana di Caltagirone e dalla collaborazione di Latitudini, la rete siciliana di drammaturgia contemporanea costituita nel 2011 da alcuni dei più interessanti organismi teatrali attivi in Sicilia.