Trekking di San Martino: salsiccia, castagne e vino

Una nuova edizione del Classico trekking di San Martino con Salsiccia, Castagne e vino si svolge anche quest’anno sull’Etna organizzato dall’associazione Etna e Dintorni.

Una piacevole escursione vi conduce tra i fitti boschi di pini, coni vulcanici e colate laviche recenti, con un pranzo tipico in rifugio che include tre tipi di salsiccia, castagne e vino nuovo.

Il percorso parte da 1500 mt di quota sul versante sud etneo entrando nell’antichissimo bosco costituito da una rigogliosa vegetazione di querce e pini. Dopo la visita a un bivacco di transito, si prosegue costeggiando recenti colate.

Giunti a quota 1600, uscirete sulla radura dove troverete ad accoglierci uno dei rifugi dell’associazione; da li potrete spaziare con la vista da un lato sull’imponenza dell’Etna e dell’altro verso sud fino a Catania.

Sosta presso il Rifugio dove consumerete il pranzo a base di tre diversi tipi di salsiccia, contorni vari, pane, castagne e vino nuovo. I posti pranzo sono limitatissimi. Dopo la sosta pranzo ritorno alle auto con un breve percorso ad anello.

Il pranzo è facoltativo e include: 3 tipi di salsiccia; contorni vari; vino nuovo rosso dell’Etna; castagne fresche di raccolta; pane e acqua. Possibilità di piatti specifici per vegetariani o intolleranze. Prenotazione pasti obbligatoria entro giovedì 9 novembre (salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili) prenotazione solo trekking entro sabato 11 novembre. Sul sito web scheda tecnica dell’escursione e costi.

E’ possibile richiedere il passaggio in pulmino su prenotazione (costo € 4). Ora e Luogo di ritrovo: ore 9.15 presso Piano vetore, davanti casetta in legno dell’affitto sci di fondo – coord. GPS 37° 41′ 36, 14° 58′ 52 – – si raccomanda la puntualità. Prenotazioni e info alla mail info@etnaedintorni.it, ma solo per informazioni possibile telefonare al 3471902220 (NO SMS – ore 9-13; 16-20).