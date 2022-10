Relais San Giuliano - Affascinante dimora storica ai piedi del Vulcano

Orario non disponibile

Sicilia Gaia in occasione del Festival Le Vie dei Tesori organizza una visita inedita in una dimora ricca di charme e poco conosciuta. Relais San Giuliano custodisce una storia affascinate, un luogo dove natura e cultura confluiscono in un’emozione senza tempo. L

a Residenza di Campagna dei Marchesi di San Giuliano fu edificata nei primi del’700 al centro di un fertile territorio collinare coltivato a vite. Il prospetto della Residenza Padronale e la sua scenografica scala si affacciavano verso l’ampia corte interna che ospitava i corpi rustici del Palmento con la grande bottaia, la casa del massaro, la carretteri e le stalle. L’elegante dimora racchiudeva al suo interno la vita lenta e paziente della vigna, luogo di lavoro per i massari e di vacatio per i nobili che trascorrevano qui le stagioni più calde dell’anno.

Il Relais oggi desidera offrire ai suoi ospiti i ritmi dolci della vita di un tempo ed il fascino immutato di uno dei luoghi più autentici della Sicilia. Da settecentesca Residenza di Campagna oggi si presenta come un’ oasi di relax ai piedi del Vulcano; un moderno Boutique Hotel de Charme pronto ad accogliere gli Ospiti in un luogo di fascino ed eleganza.

2 TURNI PER UN NUMERO MASSIMO DI 10 PAX PER GRUPPO. 1° TURNO ORE 11.30. 2° TURNO ORE 16.30. Durata H 1 (Il giro della dimora e del palmento durerà circa 15-20 minuti. Alla fine della visita sarà offerto un cocktail analcolico sul prato del giardino d’inverno). Quota di partecipazione €10. Indirizzo Via Antonello Da Messina n.3 Viagrande (Ct). Ticket su: www.leviedeitesori.com. ESPERIENZA N. 14 SU CATALOGO E SITO UFFICIALE.