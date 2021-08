Ricci Weekender – Dal 9 al 12 settembre a Catania, Giarre e Castiglione di Sicilia

Prezzo non disponibile

Dal 9 al 12 settembre 2021, il festival si svolge fra il borgo di Castiglione di Sicilia, il giardino botanico di Radicepura a Giarre, e la città di Catania. La musica itinerante di Ricci Weekender è stata capace in pochi anni di rendere Catania una delle mete più popolari tra gli appassionati di musica e di buona cucina di tutto il mondo.

Anche in questa 3a edizione Ricci Weekender presenta una line-up di qualità che connette jazz, club culture e musica indipendente con il meglio della cucina contemporanea proposta da alcuni dei suoi più rappresentativi protagonisti: Ed Wilson del ristorante Brawn di Londra, Corrado Assenza del Caffè Sicilia di Noto, e Sandro Di Bella del Cave Ox a Solicchiata.

Il festival si apre con un grande concerto, il ritorno di James Senese e Napoli Centrale, la storica band di Pino Daniele, un omaggio alla grande tradizione del jazz-funk napoletano, e ospita nuovi nomi del pop internazionale come La Niña, e nuovi talenti del jazz come Emma-Jean Thackray e Ashley Henry, tra i protagonisti della nuova scena Jazz britannica.

E tanto altro: l’afrofuturismo di Khalab, tra techno, jazz e musica africana, la dj messicana Coco Maria, e i Cratere Centrale che mescolano jazz e funk a sonorità house e hip hop. Tra gli italiani anche One Man Computer Club (progetto di live coding del catanese Alberto Costa), la nuova band catanese Galathea e il giovane Ze in the Cloud.

A rendere ancor più speciale quest’edizione di Ricci Weekender sono le principali location: – lo storico borgo di Castiglione di Sicilia, tra i borghi più belli d’Italia, tra la valle dell’Alcantara e il Parco dell’Etna; – Radicepura (Giarre), il parco botanico esteso per oltre di 5 ettari con all’interno più di 3.000 specie di piante, – gli ormai storici Mercati Generali di Catania, dedicati da anni alle produzioni musicali e culturali.

Per consultare il programma della manifestazione cliccare sul seguente link. Per acquistare i biglietti cliccare sul seguente link.