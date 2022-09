Ricerca biotecnologica e innovazione, Expolab al via il 21 settembre presso la Torre Biologica dell'Università di Catania

Dal 21 al 30 settembre, la Torre Biologica dell’Università di Catania si trasforma in un contenitore di eventi scientifici con l’obiettivo di creare sinergia tra aziende, ricercatori e utilizzatori, rispondendo al meglio alla reale esigenza della ricerca di generare nuove conoscenze e nuovi talenti. Il progetto Expolab, con il patrocinio dell’Università di Catania, e con il contributo organizzativo della Vera Salus srl Divisione Scientifica, affronterà quattro tematiche nello specifico: SmartBiotech, SmartLab, SmartChem e Smart Safetylab. “Expolab2022 è un progetto di coesione tra aziende, ricercatori e clinici e rispecchia la reale esigenza che ha la ricerca biotecnologica, con il laboratorio e la clinica, di generare nuove conoscenze e nuovi talenti ", spiega il dott. Giuseppe Pitari, General Manager e socio fondatore di Vera Salus srl.

“La partecipazione di un pubblico specializzato sempre più competente e numericamente rilevante, di relatori e chairman di altissimo profilo e di qualificate aziende a carattere nazionale e internazionale che presenteranno le migliori tecnologie di prodotti e servizi, fanno sì che Expolab2022 si configuri come il più grande EXPO della ricerca scientifica e dell'innovazione nel Sud Italia". Mercoledì 21 settembre, alle ore 14.30, saranno inaugurate le due aree scientifiche SmartBiotech e Smartlab. Smartbiotech con il coordinamento scientifico del Professore Giovanni Li Volti, ordinario di Biochimica Università di Catania, affronterà le tematiche sul futuro in Genetica, sulla ricerca molecolare, sulle tecnologie diagnostiche e l’Oncologia clinica sperimentale. Ospiti dell’area saranno: Francesco Salvatore, Professore ordinario di Biochimica Clinica presso la Facoltà di Medicina “Federico II” Università degli Studi di Napoli e Direttore scientifico del Centro Interuniversitario tra Atenei “Federico II” Napoli, Chieti, Pescara e Roma - Tor Vergata per lo Studio di Malattie Genetiche Multifattoriali; il Professore Liborio Stuppia del dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio- Università degli Studi di Chieti; il Professore Luca Tiberi del dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata (CIBIO), Università degli Studi di Trento. L’area Smartlab è coordinata dal Professore Guido Scalia, Direttore Laboratorio Analisi P.O. Rodolico, A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele. Tra gli argomenti affrontati: l’innovazione tecnologica nella gestione delle malattie infettive, la diagnostica molecolare in anatomia patologica, la cromatografia e la spettrometria di massa in applicazioni cliniche. Tra gli ospiti: Giuseppe Castaldo, Professore ordinario presso il centro Ingegneria genetica Università degli studi di Napoli; il Professore Pierangelo Clerici, direttore del dipartimento di Medicina di laboratorio e biotecnologie diagnostiche presso l’Ospedale di Legnano (MI) e presidente nazionale Amcli; il dott. Filippo Fraggetta, primario del servizio di Anatomia patologica presso l’ospedale “Gravina” di Caltagirone Asp Catania e presidente nazionale Siapec (Società italiana anatomia patologica e citologia diagnostica). In ciascuno degli eventi in programma saranno coinvolti 80 chairman, impegnati in 40 sessioni di approfondimento tematico. Prenderanno parte al progetto numerose aziende internazionali e nazionali.

Il programma completo delle singole aree tematiche: https://www.expolab2022.com/eventi/