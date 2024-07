Apre il rifugio antiaereo di Cava Daniele a Catania per ospitare letture sulla guerra

Domenica 7 luglio alle ore 18 al rifugio antiaereo di Cava Daniele a Catania si terrà un evento denominato "Letture in cortile". Questa iniziativa è organizzata dal comitato popolare antico corso nell'ambito del progetto “La comunità dei LibEri”, sostenuto dalla fondazione con il sud e dal centro per il libro e la lettura, in collaborazione con l’anci. Il supporto organizzativo include anche officine culturali, il centro speleologico etneo e l’associazione “le cave di rosso malpelo”.

Il rifugio di Cava Daniele rappresenta un luogo di grande importanza storica per gli abitanti di Via Daniele e per tutta la città di Catania. Le memorie storiche del rifugio saranno al centro delle letture curate da Antonio Caruso e Donatella Marù, che esploreranno storie e paure vissute durante i bombardamenti del 1943 a Catania attraverso cronache e letteratura. Dopo le letture, ci sarà un breve sopralluogo al rifugio per discutere i progressi dei lavori in corso e i progetti futuri necessari per la sua riapertura, con l'obiettivo di restituire questo luogo suggestivo e commovente alla comunità.

Durante l'evento "Letture in cortile", sarà anche lanciata una campagna di crowdfunding dedicata al rifugio di Cava Daniele. Questo progetto vuole essere partecipato e condiviso sin dalle prime fasi di costruzione, promuovendo la collaborazione e la partecipazione collettiva. Le iniziative per la valorizzazione del rifugio mirano a trasformare i beni culturali in beni comuni, utilizzandoli come leva di cambiamento sociale e culturale. La partecipazione all'evento è gratuita, ma è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata chiamando i numeri 0957102767 o 3349242464 (anche tramite WhatsApp).