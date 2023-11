Nel cuore del quartiere Angeli Custodi, la comunità di Città dei Ragazzi si prepara a lanciare una straordinaria iniziativa di sensibilizzazione e rigenerazione urbana - il "Rigeneration Day".

L'evento, che si terrà il 1 dicembre dalle ore 10 presso la Città dei Ragazzi, rappresenta un'opportunità unica per coinvolgere l'intera comunità e ogni singolo cittadino nella cura e nella rigenerazione degli spazi pubblici.

Il progetto, certamente più lungimirante, ha il desiderio di creare nella prima municipalità, ancora molto trascurata, una zona limitata al traffico, un’isola pedonale didattica permanente e un parco urbano fruibile dalla comunità.

Venerdi mattina insieme agli studenti dell’ I.C. Fontanarossa “Rita Atria”, ai giovani studenti di Eris Scuola di Formazione professionale, agli studenti universitari di Giurisprudenzattiva e We Love Unict, ai liceali del Liceo Emilio Greco e a tante famiglie del quartiere coinvolte nelle attività della Città dei Ragazzi, verrà effettuato il primo Clean-up comunitario, con il supporto del Comune di Catania e del Consorzio Gema e tante realtà che operano nel territorio tra cui Legambiente Catania, che donerà tra l’altro due alberi per riempire le aiuole del piazzale, Rifiuti 0 Catania e Ustep.

Il "Rigeneration Day" mira a sensibilizzare la comunità sui temi cruciali della cura degli spazi pubblici, dell'ecologia, della raccolta differenziata e del riciclo, unendo queste tematiche con l'arte e la creatività. Il primo intervento di Clean-up, parte di una serie di iniziative, si concentrerà sulla raccolta dei rifiuti nelle strade limitrofe a Città dei Ragazzi e al plesso scolastico sito in Via Gramignani.

È stata lanciata una Call per volontari con il sogno di vedere sempre più attivamente i cittadini coinvolti nella cura del proprio coabitare comunitario. Programma della Giornata: La mattinata avrà inizio alle ore 9 presso il Teatro di Città dei Ragazzi con la presentazione al progetto “Portatori di Luce” Contest Artistico a cura dell’associazione “Maestri Artigiani” Omaggio del quartiere alla Festa di Sant'Agata.

Successivamente, all'esterno il momento altamente simbolico della piantumazione di alberi nelle aiuole vuote antistanti Città dei Ragazzi e l'Istituto Comprensivo Rita Atria grazie alla collaborazione ormai consolidata di Legambiente Catania, come simbolo di cura e legalità.

Città dei Ragazzi apre le porte a tutti coloro che desiderano partecipare a questa giornata significativa che vuol essere solo il primo passo di un cammino collettivo e comunitario. La nostra mission è diffondere cultura, cura, responsabilità e rispetto degli spazi pubblici, coinvolgendo attivamente le nuove generazioni attraverso l'arte, la partecipazione e l’educazione civica e la cittadinanza attiva.