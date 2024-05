Spettacolo 'Rinaldo in campo'

"Rinaldo in campo" è una commedia musicale della famosa ditta Garinei e Giovannini, con musiche di Domenico Modugno. La commedia fu rappresentata per la prima volta il 12 settembre 1961, in occasione dei festeggiamenti per il centenario dell'unità d'Italia.

Oggi, dopo più di sessant'anni da quel debutto, con il revisionismo storico che interroga sui vantaggi del meridione rispetto a quegli eventi, il nostro spettacolo vuole sollecitare gli spettatori a questo dibattito, pur mantenendo inalterata la trama principale.

Il brigante Rinaldo Dragonera, come una sorta di Robin Hood, ruba ai ricchi per dare ai poveri. La sua vita viene stravolta quando Angelica, convinta garibaldina, si mette in testa di fare diventare il nostro "brigante" una camicia rossa. Da qui si dipana una storia fatta di romanticismo, avventura e divertimento.