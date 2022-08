Zafferana, rinviato lo spettacolo di Maurizio Battista "Tutti contro tutti"

È stato rinviato al prossimo 31 agosto per le avverse condizioni meteo lo spettacolo di Maurizio Battista, "Tutti contro tutti – Summer Edition", in programma questa sera, 11 agosto, nell’anfiteatro ‘Falcone-Borsellino’ di Zafferana Etnea, nell’ambito della 24ª edizione di Etna in Scena. Arts Promotion di Mario Russo, in concertazione con la produzione dell’artista, comunica che i biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. Chi vorrà chiedere il rimborso, invece, potrà farlo entro e non oltre il 14 agosto prossimo attraverso i sistemi di vendita utilizzati.