Riscoprendo Catania. Tra vicoli, personaggi illustri e scorci

Catania, città senza tempo. Un’esperienza inedita di trekking urbano dedicato al centro storico più autentico della città, dove percorrendo vicoli e corti nascoste nel quartiere più caratteristico e popolare del centro storico, coglieremo scorci segreti, accompagnati da racconti curiosità e chicche che la nostra guida Silvia Scollo ci illustrerà, mostrandoci una Catania diversa e da ammirare con nuovi occhi. Sara' un tour per piccoli gruppi di massimo 20 partecipanti. Passeggeremo volgendo uno sguardo ai seguenti punti d'interesse: - Villa Pacini e Porto Vecchio - Monastero di Santa Chiara - Via Consolato della Seta - S. Maria dell’Aiuto - Foro Romano - Odeon - Terme della Rotonda - S. Marta. Quota di partecipazione € 10.00. Posti limitati. Max 20 pp. Gratuito per i bambini fino a 8 anni. N.b. Non sono previsti ingressi presso i siti archeologici. Prenotazione obbligatoria: 3928079089 (whatsapp). Partenza con numero minimo garantito.