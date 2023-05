“Rising Earth” a Catania, lo show siciliano di Francesco Arancio

Dopo aver girato il mondo e fatto conoscere le sue collezioni tra l’America e l’Europa, Francesco Arancio, l’artista palermitano di fama internazionale che attraverso i capelli crea opere d’arte, torna a casa. Il prossimo 14 maggio, a partire dalle ore 16 infatti, al Ma di Catania l’hair stylist presenterà la collezione dal titolo “Rising earth”, uscita in Italia lo scorso anno. Dopo aver presentato a Punta Cana, nella Repubblica Domenicana, ma anche in Azerbaijan, Israele e Ungheria tagli e colori della collezione dedicata alle donne iraniane e in particolar modo a Masha Amini, uccisa perché non portava l’hijab nella maniera corretta, Arancio presenta nella sua Sicilia il suo progetto che nel mondo ha già conquistato tutti. Lo show, che ha già fatto sold-out, vedrà sul palco quattro modelle e un corpo di ballo per uno spettacolo che lascerà il segno. “Rising earth” ha preso le mosse dal magma dell’Etna e dai suoi colori.

“La lava cancella tutto ciò che incontra nel suo cammino - ha detto Arancio - ma ciò che destabilizza la natura stessa è il potere e la forza che la terra acquisisce subito dopo. Il terreno, infatti, diventa più fertile di com’era. La lava lascia le sue tracce che, col tempo, diventano massi creando delle vere e proprie opere d’arte naturali. Per una rinascita completa, dunque, una rinascita vera e pura, bisogna rimuovere tutto ciò che ci blocca, che ci rende morti e non ci fa andare avanti”. Tagli perfettamente geometrici, perlopiù ondeggianti e spigolosi, ricordano così massi e rocce in questa collezione. I colori rievocano la lava che, cambiando la sua forma da liquida a solida, cambia anche aspetto e colore. Si passa infatti dai rossi accesi dei ramati al colore della terra (marrone), per finire con un biondo “cenere”.