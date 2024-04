Anche la Fondazione Puglisi Cosentino aderisce all'iniziativa di riduzione costo del biglietto nella prima domenica del mese: domenica 7 aprile ticket ridotto da 10,00€ a 8,00€.

Entrando a Palazzo Valle, gia dal cortile, la collezione permanente di Fondazione Puglisi Cosentino, coinvolge i visitatori con opere site specific di artisti di calibro internazionale, pilastri del '900: Carla Accardi, Jannis Kounellis e Giovanni Anselmo.

Negli spazi espositivi del terzo livello, la mostra RISVEGLI: arte in Sicilia nel secondo Novecento, dalla collezione di Filippo e Anna Pia Pappalardo.

L'esposizione riunisce più di 70 opere pittoriche, scultoree e fotografiche di artisti siciliani del secondo Novecento che hanno scelto di raccontare la propria terra ognuno a suo modo, tra cui: Renato Guttuso, Piero Guccione, Carla Accardi, Pietro Consagra, Emilio Greco e tanti altri.

Una collezione privata che si mostra al pubblico in uno degli spazi espositivi più belli di Catania, occasione unica per poter fruire opere e location.



Gli orari di domenica: dalle h.10:00 alle ore 19:30 (ultimo ticket mezz'ora).