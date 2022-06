Orario non disponibile

Quando Dal 02/07/2022 al 03/07/2022 Orario non disponibile

“Ritratto di un’Isola” scritto e diretto da Nicola Costain scena sabato 2 (ore 21:00) e domenica 3 luglio (ore 20:00) al Centro ZO di Catania Tutto pronto per il nuovo debutto di “Ritratto di un Isola”, lo spettacolo scritto e diretto dall’attore, regista e drammaturgo catanese Nicola Costa (nella foto) programmato nell’ambito del progetto artistico-culturale del Centro Studi Teatro e Legalità di Catania -di cui lo stesso costa è ideatore- che conclude le attività delle manifestazioni commemorative organizzate in occasione del trentesimo anniversario delle stragi in cui persero la vita i magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino ed i loro agenti di scorta.

Uno spettacolo che, sin dal suo primo debutto taorminese nell’ormai lontano 2004, ha collezionato diverse decine di repliche all’interno di teatri, anfiteatri, carceri, scuole dove insiste il delicato fenomeno della dispersione scolastica, raccogliendo sempre unanimi riscontri di pubblico e critica. In scena tutti gli interpreti del Laboratorio Accademico di Drammatizzazione Permanente 2021-22: Patrizia Auteri, Marco Calisto, Tiziana Cosentino, Tiziana D’Agosta, Daniele Di Martino, Noemi La Cava, Giuliana La Russia, Adriana Pistorio, Marco Sambasile, Carlo Scalia, Nicholas Verde. Assistente alla regia: Conny La Cava.

Per info e prenotazioni:329.7379052 e 345.3757839.