Spettacolo 'Roba da matti'

Ci troviamo nel periodo post natalizio. Sono da poco finite le festività, ma in casa della famiglia Campo giungerà un ospite: Felice, figlio del fratello di Santo, dunque il nipote. Dal suo ingresso in casa (non proprio desiderato dagli altri membri della famiglia), ne accadranno di tutti i colori.

Tutti i personaggi saranno coinvolti in un crescendo di timori e comicità, esilaranti stranezze e paradossali circostanze. La commedia brillante, in due atti, del catanese Aldo Lo Castro, assicura ritmo incalzante e risate. Appuntamento al Cine Teatro Garibaldi di Giarre il prossimo 21 e 22 gennaio 2023 alle ore 17.30.