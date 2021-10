Roby incontra i fan e firma le copie del suo libro "Alla ricerca del pet leggendario". Appuntamento il 10 ottobre 2021 alla Libreria Mondadori Bookstore alle ore 15.30. Priority pass numerato a tutti coloro che acquisteranno il libro presso la libreria in modo da poter rispettare la numerazione e garantire un accesso in tutta sicurezza. Al fine di garantire il rispetto delle normative anti covid, vi preghiamo di sostare in piazza Roma ed aspettare che venga chiamato il numero del vostro pass. Entrerete in pochi alla volta per conoscere Roby e farvi firmare la copia del libro. Verrà fatta una foto che si potrà scaricare dalla pagina Facebook della libreria e per questo è necessario di portare una liberatoria per i minorenni per poterla far pubblicare.

