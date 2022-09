Roccascina Music Fest, non un concerto ma una festa: giovedì 15 settembre

Roccascina Music Fest è un evento che lega insieme artisti del panorama indipendente siciliano. Artisti con anime ed atmosfere forti e diverse, come la terra della nostra isola. Caldi e focosi come il sole che illumina il cielo d’ estate. Tanti saranno gli artisti sul palco, prodotti artisticamente da Marco Di Dio: nuove formazioni e band già note al pubblico siciliano. In apertura le melodie indie del troinese T. KEY , che presenterà il suo nuovo singolo, e il cantautore dall’animo pop folk rock Mamu & Co. VIVO, con il suo progetto tra l’elettronica e il pop rock ci porterà in un viaggio che punta alla comunicazione, con testi d’impatto. Club Rivera dal sound neo soul e club house molto raffinato ed apprezzato all’estero. Libero, definito “il cantautore col sequencer”. Polistrumentista. La sua musica ha un sapore Electro Etno Indie e Folk. Cristina Russo: con lei si entra nel mondo di Alice nel paese delle Meraviglie. Affiancata dalla sua band, i NeoSoul Combo, negli ultimi anni ha calcato palchi di festival internazionali New Skool Rules (NL); SIM Sao Paulo (BR), Kansai Music Conferenze (OSA)…e i migliori club in Italia. Quest’estate il tour siciliano "Resto a sud" dall'omonimo remix del brano, editato ad arte dal dj Leo Lippolis, per Vukset Version, si è spostato per un paio di date in un fortunato mini tour in Svezia. La serata sarà presentata sapientemente dal collettivo Vukset: Luca Carani ed Aberto Surrentino. Il format andrà registrato ed andrà in onda, in puntata sulle frequenze di Radio Amore. .