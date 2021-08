Le rotte degli antichi: borghi di lava fra terra e mare

APPUNTAMENTO Ore 9.30 In Piazza Ognina (davanti alla chiesa). PERCORSO. Dopo una breve passeggiata fra le strade del borgo di Ognina ci imbarcheremo per scoprire, stavolta dal mare, tutta la costa ionica fino a Capomulini con gli amici di Barca Lachea. • Prevista una sosta per fare il bagno quindi portate tutto l’occorrente • Aperitivo a bordo. CONCLUSIONE PREVISTA ore 13.30 circa al porto di Ognina. QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 30.00 a persona (comprende la guida turistica, il tour in barca della durata di 3 ore e un aperitivo a bordo). POSTI LIMITATI QUINDI PRENOTATE SUBITO!!! Per motivi organizzativi si prega di comunicare l'adesione entro GIOVEDI 29 Luglio. Non fa fede il "Parteciperò" su FB. I nostri contatti sono sempre gli stessi • asso.etnangeniousa@gmail.com • 338.1441760 / 333.9119648 (sms o whatsapp).