Rumore Show alla Sala De Curtis

Sabato 22 aprile alle ore 21.00 ritorna per un ultima imperdibile replica il nuovo entusiasmante spettacolo di Varietà dedicato alla più amata dagli italiani, Raffaella Carrà. Storie, canzoni e coreografie. I miti degli anni '70 in un mix di musica dal vivo, balli scatenati folle comicità e un pizzico di emozione. Ticket € 15,00. Prevendita biglietti online Https://www.2tickets.it/TitoliEse.aspx?ide=2131&idc=9&set=T. Prevendita biglietti al botteghino della Sala in Via Duca degli Abruzzi 6. Dal Lunedì al Sabato ore 16-20. Anche mercoledì e venerdì ore 10-13.