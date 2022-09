'Saem' 2022 a Sicilia Fiera dal 7 al 9 ottobre

Dopo i freni della pandemia, l'industria dell'edilizia ha ripreso a correre. Una ripartenza confermata dai dati diffusi a febbraio 2022 dall’“Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni” di Ance, l'Associazione nazionale costruttori edili, che mostrano come il settore delle costruzioni nello scorso anno abbia assunto, dopo tanto tempo, il ruolo di motore trainante dell’economia del nostro Paese, rappresentando oltre un terzo della crescita del Pil. Un momento favorevole, quindi, che Saem, il salone dell'edilizia e dell'innovazione giunto alla sua 27^ edizione, è pronto a cogliere per far crescere quello che è un comparto fondamentale per l'economia.

Ecco che, dal 7 al 9 ottobre 2022, presso il Centro Fieristico SiciliaFiera in Via Bologna 76, a Misterbianco, protagonista di Saem 2022 sarà il sistema delle costruzioni a 360 gradi, proponendo soluzioni concrete per le nuove esigenze dei professionisti e fornendo soluzioni ottimali per gli interventi residenziali, industriali e terziari, attraverso percorsi dedicati ai temi chiave della sostenibilità, dell’innovazione, dell’efficienza energetica e della rigenerazione urbana. Una tre giorni dedicata alle migliori idee e soluzioni per progettare, riqualificare e scommettere sul futuro, con un'area espositiva curata nei minimi dettagli, con oltre 100 aziende partecipanti e un programma ricco di momenti di confronto tra i principali attori della filiera, dalle istituzioni alle imprese, fino alle associazioni di categoria e ai professionisti.

Grazie, infatti, alle partnership con l'Ordine e la Fondazione degli Ingegneri, con l'Ordine e Fondazione degli architetti di Catania, con Ance Catania, con l'Ente scuola edile di Catania e l'Asp di Catania, in programma seminari e convegni sulle tematiche più trend del settore. Venerdì 7 ottobre, si terranno gli incontri “Configuratore per Infissi per Serramentisti”, “Pannelli in metallo, per arredare e proteggere”, “Una Finestra per il Futuro” e “Il Corian e le sue applicazioni”. A chiudere, l'Ordine e Fondazione Architetti di Catania terrà un seminario dal titolo “Quale futuro per l’Architettura”. Sabato 8 ottobre, Ance Catania presenta il convegno “Welness Valley” Progetti per una Catania in movimento. L' Ordine e Fondazione Ingegneri Catania affronterà la tematica “I Decreti sostitutivi del D.M. 10/03/98” - Novità sulla formazione e gestione dell’emergenza Antincendio. Infine, nella giornata di domenica 9 ottobre, spazio alla Sicurezza nei cantieri con un convegno organizzato dall'Asp 3 di Catania dal titolo “La Tutela della Salute e della sicurezza nei luoghi di Lavoro. Obiettivi e strumenti per un prevenzione efficace". "Saem è un appuntamento ormai diventato punto di riferimento per la Filiera del Mondo delle Costruzioni del Sud Italia - dichiara Alessandro Lanzafame, organizzatore del Salone e presidente di Eurofiere - Dopo lo stop forzato che la pandemia ci ha costretti a subire, il modo di percepire gli ambienti è cambiato, le aziende si sono reinventate e hanno trovato soluzioni per dare risposta a nuove esigenze. Un desiderio di cambiamento supportato da novità tecnologiche e soluzioni innovative che, in questa tre giorni, vi sveleremo facendovi conoscere le eccellenze del settore".