A Ramacca torna la Sagra del Carciofo, giunta alla 32esima edizione

Ramacca si prepara a ospitare la 32ª edizione della Sagra del Carciofo, un evento che ogni anno attira migliaia di visitatori, appassionati di gastronomia e cultura siciliana. Quest’anno, sotto l’egida del sindaco Nunzio Vitale, è stato definito un programma ancor più ricco di eventi dedicati al carciofo, vero protagonista della festa. L'evento si terrà nei giorni 5, 6 e 7, e poi 12, 13 e 14 aprile. Una vera e propria ode alla cucina tradizionale e alla biodiversità, celebrando il carciofo nelle sue molteplici varietà e preparazioni. Il marchio di qualità ottenuto dall’evento testimonia l’impegno degli organizzatori nella promozione di un prodotto che rappresenta eccellenza e storia del territorio. Durante i sei giorni di festa, gli espositori offriranno ai visitatori una vasta scelta di piatti, dall’antipasto al dessert, dove il carciofo sarà il re indiscusso. Saranno inoltre organizzate attività culturali, dimostrazioni culinarie e momenti di intrattenimento, per rendere l’esperienza ancora più memorabile. Il sindaco Vitale, entusiasta dell’iniziativa, sottolinea l’importanza dell’evento per la valorizzazione del territorio e la promozione della cultura gastronomica siciliana. "La Sagra del Carciofo non è solo un evento enogastronomico, ma una vera e propria festa della nostra identità, che si rinnova ogni anno grazie al lavoro di tutta la comunità".