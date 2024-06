Anche quest'anno appuntamento a Macchia di Giarre dal 14 al 16 giugno con la Sagra delle ciliegie e delle rose. Arte, cultura e folklore. Ingresso libero. La sagra di Giarre, istituita durante gli anni Cinquanta, prende spunto da un'antica festa rurale che si svolgeva in occasione della raccolta delle ciliegie. Infatti, nella provincia di Catania, e più in particolare nella zona di Fondo Macchia, si trova una delle più fruttuose coltivazioni di ciliegio di tutta la Sicilia.

Paragonata in passato per fasto e importanza a una delle più importanti sagre dell'intera Sicilia, come la Sagra del Mandorlo in Fiore di Agrigento, la Sagra delle Ciliege e delle Rose, vive oggi una seconda giovinezza, riscuotendo successo in quasi tutta la regione.

Nella piazza San Vito di Macchia di Giarre, dove per tutto il fine settimana il rosso sarà il colore predominante, gli amanti e i cultori di questo straordinario frutto troveranno il luogo adatto per soddisfare e appagare gli occhi e soprattutto il palato.

In un'atmosfera bucolica e campestre gli occhi del visitatore verranno, infatti, catturati e rapiti dal rosso delle ciliegie incorniciato nel brillante verde delle foglie, per poi lasciarsi tentare dal gusto dolce e forte del succulento frutto.

Che si rinnova e si trasforma - senza però perdere la sua bontà - in gelatine, conserve, marmellate, succhi, dolci e numerosi liquori fra cui il kirsch, il cherry, il maraschino e il ratafià. Ma a Macchia di Giarre non ci saranno solo le ciliegie. Per l'occasione vengono allestiti anche banchetti enogastronomici e la fiera dei prodotti tipici e dell'artigianato.