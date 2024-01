Sagra della crispella e dell'anguilla a Viagrande

Orario non disponibile

Dal 12/01/2024 al 15/01/2024

Appuntamento dal 12 al 15 gennaio 2024 in Viale della Regione a Viagrande con la sagra della crispella e dell'anguilla. Stand con street food internazionale, crispelle dolci e salate, arancini dolci e salati, panelle, polpette dii carne, verdure in pastella, dolci al pistacchio, pane e pinsa, opzioni vegan e tanto altro. Stand con manufatti artigianali realizzati dagli artisti locali. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 340 9259201.